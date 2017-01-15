金宇澄書寫上海風情 王家衛愛到想拍電影

從金宇澄的作品，可以讀到上海的生活景致。(東美出版社提供)

金宇澄認為，匱乏的年代往往更豐富，豐富的年代有時更荒蕪。（東美出版社提供）

日前在台出版的散文集《我們並不知道》，寫上海的人、物、情、景細節，筆鋒細膩深沉，酣暢淋漓。(東美出版社提供)

能折服導演王家衛的作家不多，擅寫上海風情的金宇澄，是其中最受矚目的一位。他以滬語書寫的小說《繁花》頻得大獎，未來還將拍成電影，日前在台出版的散文集《我們並不知道》，寫上海的人、物、情、景細節，筆鋒細膩深沉，酣暢淋漓，是今年出版界頗受注目的大陸作家作品。

金宇澄生於1952年，目前是「上海文學」雜誌執行主編。今年初，他的新書《我們並不知道》在台灣出版，這書收錄自《洗牌年代》篇章，有《繁花》的故事原型，也有他對文革經歷和上海生活的回憶。

金宇澄的書，少不了他自己畫的插畫，書裡對不同時代衣著特色的細節也有不少描寫。問他是否記憶力非凡，他說，也許是因為那時代物質匱乏，所以容易記住。「匱乏的年代往往更豐富，豐富的年代有時更荒蕪。」

從金宇澄的作品，可以讀到上海的生活景致，而他也關心代表上海特色的弄堂拆遷問題。他說，在當時洋租界內，這些建築中西合璧，每個里弄都有中式的名稱，弄堂是上海絕無僅有的特色。

除了時代感，「男女關係」也是他作品的一大主題及特色，金宇澄說，這是人生和文學最重要的主題，就如同佛洛伊德的理論，「有些人可能不承認，但作為人，哪怕是潛意識，它是最重要的事」。

書評家傅月庵說，散文集裡有許多實踐體悟來的知識，讀〈馬語〉那篇可讓他大開眼界了，這樣的知識換在古代，還可用「格物致知」四字來形容。

做了大半輩子編輯的金宇澄，年約60時才引起文壇廣泛關注，寫作生涯不太按牌理出牌，他說自己「重視語言形式、不為拍片而寫」，而《我們並不知道》所書寫的彼岸那一段時代往事，是否能為台灣讀者所接收、理解？他這麼認為，所謂的隔閡是需要時間，需要建立溫濕度管道那種、更為頻繁密集的互通，消弭的同時，也該產生新的隔閡吧。

金宇澄一直感覺，最顯眼的隔閡是繁、簡字體的隔閡。但他真心希望這寶貴的隔閡，一直保存下去，才能真正顯露漢字的美麗。

(中時電子報)