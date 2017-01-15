過年前淨化治安 警逮D奶越南「手槍妹」
警方農曆年節前淨化治安，14日晚間執行擴大臨檢專案，在桃園市中壢區環西路一處養生館，查獲身穿低胸爆乳裝的34歲越南籍阮氏女子，從事半套性服務，身旁還有用過的潤滑油，她坦承才替男客打完手槍，嬌羞說：「第一天上班就被抓！」另外，警方在大園區養生館，查獲40多歲大陸籍周姓姐妹花，從事半套性服務，為了賺錢返鄉過年，不料，錢還沒賺到，就先被警方查獲。
另外，楊梅警方當晚在新屋區三民路一間小吃店時，查獲店內武姓小姐為詐欺通緝犯。龍潭警方則查獲近期犯下龍潭工廠竊盜案件多達14件的鍾姓男子，警方說，男子犯案手法均利用夜間破壞工廠後方鐵皮侵入，行竊財物變賣得利，但都帶著相同頭套犯案，很快就被鎖定。
(中時)
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