菲國正式接任東協輪值主席
菲律賓政府今天南部大城納卯市舉辦「東南亞國家協會（東協）輪值主席啟動儀式」，由菲律賓總統杜特蒂親自主持。
杜特蒂下午在啟動儀式上說，「我們會加強與全球夥伴的合作，以確保東協公民能生活在和平、穩定、安全與發展的環境中，同時也會維護東協的中心性、一致性與團結性。」
去年9月，杜特蒂在寮國接下做為東協職權象徵物的金色木槌，菲律賓於今年1月1日起正式擔任東協輪值主席，年度主題為「合作促改變、與世界接軌」（Partnering for Change，Engaging the World）。
今年是東協成立第50週年。
馬尼拉訂出6大優先項目：以人為本、以人為中心；維護區域和平與穩定；加強海事安全與合作；創新與包容性成長；韌性與恢復力；以及成為區域主義的典範及全球參與者。
杜特蒂說，「讓我們手牽手，把願景化為現實。」
作為東協輪值主席，馬尼拉在東協今年議程上有很大的主導空間，主辦1次東協部長級會議和2次東協峰會，並且有權發表「主席聲明」。
菲律賓外交部官員稍早前表示，將力推與包括中國大陸在內相關各國，敲定「南海行為準則」的架構。1060115
(中央社)
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