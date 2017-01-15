6台男搭遊輪走私毒品 在日落網
日本「共同社」等媒體報導，日前有6名台灣年輕男子搭乘從台灣出發的遊輪抵沖繩（琉球）那霸港時，被警方查獲走私毒品，遭到逮捕。
沖繩警方昨天透露，有6名20多歲的台灣男子因被沖繩警方查獲走私6.6公斤的安非他命，遭到逮捕。這批毒品市價逾4億日圓（約新台幣1億日圓1000萬元）。
這6人中有5人是上個月20日搭乘遊輪進到那霸港時，被查獲約攜帶4公斤的毒品。日本警方以違反「興奮劑取締法」予以逮捕。另1名台灣男子涉嫌攜帶2.6公斤的安非他命被捕。
沖繩警方表示，這幾名來自台灣的男子在接受入境檢查時因外觀看來服裝異常厚，海關職員報警處理。後來，警方查獲他們將毒品分裝成小袋，並用膠帶纏綁在身上。
日本警方懷疑落網的6名嫌犯背後有人指使，正積極偵辦此案，以釐清案情。
日前，「朝日新聞」引述沖繩總合事務所指出，目前來自台灣、中國大陸的訪日觀光客增加，沖繩地區海關人員表示，很有可能是沖繩因海關職員人數、港口檢查設施不太充分，因此被不法份子視為較易走私的地方。
除了沖繩的港口，13日大阪府警方表示，日前逮捕了2名涉嫌將毒品分成小包裝纏在身上的台灣男子。
日警表示，上個月24日，台灣籍32歲的計程車司機陳楠賑與52歲的鄭志男在大阪關西機場入境時，被查獲將3961公克安非他命（市價約新台幣7700萬元）分成27小包以膠帶纏綁在腰部和腳上。鄭嫌到案後，坦承犯行，但陳嫌表示不知攜帶的是毒品。1060115
(中央社)
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