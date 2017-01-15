遭性侵韓女 曾向韓駐台單位求援被拒
在台灣自助旅遊遭計程車司機下藥性侵的韓國女子，在台灣驚慌失措的情況下，昨天凌晨曾貼文台灣旅行相關網站求援，在旅台韓僑及網友的協助下，才獲得救援。
南韓「國民日報」網路版今天報導，韓國網友們對於犯下性侵案的台灣司機被警方逮捕表示欣慰，卻也齊聲痛批駐台灣的韓國代表部推諉責任。
據報導，遭性侵韓國女子上網貼文表示，昨天凌晨曾打電話去韓國駐台灣代表處求援，對方竟頗不耐煩地說，「為何打這通電話？這是緊急時才能使用的電話。」
「中央日報」網路版報導，台灣計程車司機詹侑儒，被指控下藥性侵前往台灣旅遊的南韓女大生，詹侑儒的部落格已在韓國被發現，包括他的計程車及廬山真面目也曝光。
報導指出，詹姓司機於去年1月開設的此一部落格，他上傳許多跟遊客的合照，169件全部是韓國女性遊客的自拍照片，女遊客的面孔和姓名全部曝光。
據揣測，詹姓司機似乎是刻意以韓國女性為對象展開營業。他如此擅自將自拍和影音貼上部落格，是否獲得韓國女性遊客的事先同意，令人置疑。1060115
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。