遭性侵韓女 曾向韓駐台單位求援被拒

在台灣自助旅遊遭計程車司機下藥性侵的韓國女子，在台灣驚慌失措的情況下，昨天凌晨曾貼文台灣旅行相關網站求援，在旅台韓僑及網友的協助下，才獲得救援。

南韓「國民日報」網路版今天報導，韓國網友們對於犯下性侵案的台灣司機被警方逮捕表示欣慰，卻也齊聲痛批駐台灣的韓國代表部推諉責任。

據報導，遭性侵韓國女子上網貼文表示，昨天凌晨曾打電話去韓國駐台灣代表處求援，對方竟頗不耐煩地說，「為何打這通電話？這是緊急時才能使用的電話。」

「中央日報」網路版報導，台灣計程車司機詹侑儒，被指控下藥性侵前往台灣旅遊的南韓女大生，詹侑儒的部落格已在韓國被發現，包括他的計程車及廬山真面目也曝光。

報導指出，詹姓司機於去年1月開設的此一部落格，他上傳許多跟遊客的合照，169件全部是韓國女性遊客的自拍照片，女遊客的面孔和姓名全部曝光。

據揣測，詹姓司機似乎是刻意以韓國女性為對象展開營業。他如此擅自將自拍和影音貼上部落格，是否獲得韓國女性遊客的事先同意，令人置疑。1060115

(中央社)