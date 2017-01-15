消防隊寒冬送暖 也感念義消協勤

我要評比

平鎮宣導隊送生活物資幫助弱勢民眾。（消防隊提供）

興國消防分隊拍影片感謝義消、志工一年辛勞。（消防隊提供）

桃園市平鎮防火宣導分隊15日辦理「寒冬送暖防火宣導」活動，結合平南國際同濟會募集愛心物資，將米、沙拉油、毛毯等生活物資，捐給轄內20戶弱勢長者、重障疾病、單親家庭等，也向弱勢民眾宣導如何防火、防治一氧化碳中毒。

另外，桃園市政府消防局第二大隊興國分隊隊員，14日晚間特別錄製影片，感謝義消、志工1年來的協助與辛勞，大隊長殷明坤表示，義消受過救護技術員相關訓練後，協助第一線緊急救護及宣導，在目前消防人員不足情況下，熱血民眾前來協勤，加強消防救護能量，讓一般民眾生命財產更有保障。

(中時)