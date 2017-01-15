桃機滋擾黃之鋒 張安樂之子張瑋返台赴桃檢
香港眾志秘書長黃之鋒日前來台參訪，因在桃園機場入境時遭滋擾黃之鋒，遭警方函送偵辦的張瑋，15日傍晚搭機返台，警方在登機門立即把檢察官傳喚通知書送給他，隨後便請他直接前往桃園地檢署接受檢察官訊問。
港人黃之鋒在桃園機場遭滋擾案，警方調查後將將3名嫌犯依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦，其中包括「白狼」張安樂次子張瑋，檢察官原準備11日傳喚張瑋到案說明，但當天張瑋委託律師向檢方請假，便搭機出境前往香港。
據了解，張瑋原本預訂25日才返台，因檢察官希望他早日返台說明，張瑋提前於15日傍晚5點10分搭機返抵台灣，航警局刑警隊員一早在登機門口等候，張瑋一下飛機，便立即將檢察官開出的傳喚通知書送交張瑋，並陪同張瑋通關入境，並請他直接前往桃園地檢署接受檢察官訊問。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。