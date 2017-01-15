桃機滋擾黃之鋒 張安樂之子張瑋返台赴桃檢

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航警局刑警隊員一早在登機門口等候，張瑋一下飛機，便立即將官開出的傳喚通知書送交張瑋。（陳麒全攝）

張瑋在傳喚通知書上簽名。（陳麒全攝）

張瑋直接前往桃園地檢署接受檢察官訊問。（陳麒全攝）

香港眾志秘書長黃之鋒日前來台參訪，因在桃園機場入境時遭滋擾黃之鋒，遭警方函送偵辦的張瑋，15日傍晚搭機返台，警方在登機門立即把檢察官傳喚通知書送給他，隨後便請他直接前往桃園地檢署接受檢察官訊問。

港人黃之鋒在桃園機場遭滋擾案，警方調查後將將3名嫌犯依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦，其中包括「白狼」張安樂次子張瑋，檢察官原準備11日傳喚張瑋到案說明，但當天張瑋委託律師向檢方請假，便搭機出境前往香港。

據了解，張瑋原本預訂25日才返台，因檢察官希望他早日返台說明，張瑋提前於15日傍晚5點10分搭機返抵台灣，航警局刑警隊員一早在登機門口等候，張瑋一下飛機，便立即將檢察官開出的傳喚通知書送交張瑋，並陪同張瑋通關入境，並請他直接前往桃園地檢署接受檢察官訊問。

(中時)