陸船越界 澎湖海巡驅離

鋒面南下，澎湖海巡隊在澎湖海域冒著10級強風驅離越界作業的中國大陸漁船，2天共驅離20艘。

澎湖海巡隊在海巡總局支援南投和新北2艘大型的巡防艇下，一連2天在澎湖七美和姑婆嶼等海域實施威力掃蕩，並以強力水砲來驅離，2天共驅離有閩龍漁66812和無船名等20艘越界的陸船。

澎湖海巡隊為防範陸船滯留或越界拖捕作業，將在年關前夕持續實施威力掃蕩專案，並以沒入網具、漁獲海拋、延長留置、切割網具和重罰等手段嚴懲，以維護澎湖海域漁業資源。1060115

(中央社)