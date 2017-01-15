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新北市樹林警分局今（15）日在樹林火車站，配合警察局同步舉行快閃熱舞並結合預防犯罪宣導。（葉書宏翻攝）

新北市樹林警分局今（15）日在樹林火車站，配合警察局同步舉行快閃熱舞並結合預防犯罪宣導。（葉書宏翻攝）

新北市樹林警分局今（15）日在樹林火車站，配合警察局同步舉行快閃熱舞並結合預防犯罪宣導。（葉書宏翻攝）

新北市樹林警分局今（15）日在樹林火車站，配合警察局同步舉行快閃熱舞並結合預防犯罪宣導。（葉書宏翻攝）

新北市樹林警分局今（15）日在樹林火車站，配合警察局同步舉行快閃熱舞並結合預防犯罪宣導。（葉書宏翻攝）

樹林警創意防搶竊 車站熱舞快閃超吸睛

新北市樹林警分局今（15）日在樹林火車站，配合警察局同步舉行快閃熱舞並結合預防犯罪宣導，出奇不意下以熱舞聚焦現場民眾目光後，一齊高喊宣導口號，傳達「迎新春，防搶竊」意涵。

為使樹林居民於春節期間，有個平安、祥和、快樂年節假期，樹林警分局特別選在樹林火車站2樓大廳，與樹人里里長辦公室、樹人里靚女舞蹈團、黃子銘二胡班等團體合作，辦理快閃活動並結合預防犯罪宣導。

樹林警分局警員先假扮路人混在民眾中，音樂響起時齊身脫下外套加入演出，甚或戴上警察大頭娃娃跟隨節奏舞動，在結束時一同呼喊宣導口號提醒民眾「年關將近，錢不露白，小心扒手」，表達樹林警預防犯罪之決心。

如此創意十足的宣導方式不僅讓平時人來人往火車站大廳吸引不少人駐足，輕快樂曲也躍動許多大小朋友目光。

樹林警分局長蘇永芳表示，為避免春節期間，民眾因金流往來熱絡，而成為不法份子覬覦目標，於年前強化犯罪預防，以這樣創新方式推動阻竊防搶攔詐欺宣導，期許樹林民眾共同歡度一個美滿的春節。

(中時)