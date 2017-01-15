汐止同興路通車 改善大社后交通問題
銜接福德三路至大同路的社后聯外道路同興路日前完工，今（15）天上午新北市長朱立倫主持通車典禮，預期同興路通車後，可以改善市容觀瞻及大社后地區交通問題。
新北市政府近年來在汐止地區投入多項重大建設，其中新社后橋工程已於2013年9月開放通車；第二期工程市府投入1億3620萬元打造全長740公尺、銜接福德三路至大同路的社后地區聯外道路，原預定今年2月完工，現提早1個多月完工通車。
新北市長朱立倫表示，起初基隆河北側2座高壓電塔，影響施作進度，在施工團隊努力協調下，獲台電協助辦理電塔下地作業，才讓聯外道路工程得以克服困難順利施工。
新工處指出，台電高壓電地下化後，新開闢的同興路沿線種植楓香、黃金露華、平戶杜鵑等植栽作綠美化，大幅改善市容景觀。而同興路的中央分隔島也預留日後捷運汐止民生線軌道規劃使用。
新工處表示，同興路通車後民眾可直接從汐止大同路往工建路及福德一、三路，不僅縮短通車時間，又協助中興街分擔車流，開通後可增加汐止地區南北向交通路網，帶動地方發展繁榮。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。