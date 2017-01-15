汐止同興路通車 改善大社后交通問題

汐止社后地區聯外道路同興路今天上午正式通車，預計可改善大社后地區交通問題。（新北市政府工務局提供）

銜接福德三路至大同路的社后聯外道路同興路日前完工，今（15）天上午新北市長朱立倫主持通車典禮，預期同興路通車後，可以改善市容觀瞻及大社后地區交通問題。

新北市政府近年來在汐止地區投入多項重大建設，其中新社后橋工程已於2013年9月開放通車；第二期工程市府投入1億3620萬元打造全長740公尺、銜接福德三路至大同路的社后地區聯外道路，原預定今年2月完工，現提早1個多月完工通車。

新北市長朱立倫表示，起初基隆河北側2座高壓電塔，影響施作進度，在施工團隊努力協調下，獲台電協助辦理電塔下地作業，才讓聯外道路工程得以克服困難順利施工。

新工處指出，台電高壓電地下化後，新開闢的同興路沿線種植楓香、黃金露華、平戶杜鵑等植栽作綠美化，大幅改善市容景觀。而同興路的中央分隔島也預留日後捷運汐止民生線軌道規劃使用。

新工處表示，同興路通車後民眾可直接從汐止大同路往工建路及福德一、三路，不僅縮短通車時間，又協助中興街分擔車流，開通後可增加汐止地區南北向交通路網，帶動地方發展繁榮。

(中時)