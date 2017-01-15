情勢丕變 俄有意降低對俄美關係期望
俄羅斯正在調整對美俄關係大幅改善的期望。不久前，莫斯科當局還欣喜川普勝選，熱切期望這將使兩國冷淡關係轉趨熱絡，然而隨著情勢變化，這股熱情已快速冷卻。
「華盛頓郵報」（WP）報導，美國總統當選人川普承認民主黨總部在去年大選期間被駭是俄羅斯所為，歐巴馬政府對俄羅斯祭出新制裁後，俄國情報幹員驚傳握有川普「有失體面」的負面情報。
莫斯科否認上述指控之際，川普提名的國防部長和中央情報局（CIA）局長上週在任命聽證會上，雙雙表示俄國是重大威脅，與川普主張要與俄國加強合作的說法大相逕庭。
莫斯科智庫「政治科技中心」（Center for Political Technologies）副所長馬卡爾金（Alexei Makarkin）說：「因為擔心期望落空，俄國有意降低對未來俄美關係的期望。」
川普選中的中情局局長人選蓬佩奧（Mike Pompeo）說俄羅斯「威脅歐洲」，在打擊敘利亞伊斯蘭國（IS）上也「毫無作為」。
「奧斯陸和平研究所」（Peace Research Institute Oslo）分析人員巴伊夫（Pavel K. Baev）說，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和他的發言人一再表示希望兩國關係好轉，但也對「過度樂觀」提出警告。如今，抱持這種觀望立場可能不利於己。
他說：「克里姆林宮的確有理由擔心駭客與密檔兩件醜聞的加乘效應。川普可能認為既然擋不住反俄浪潮，順水推舟反而簡單得多。而川普擅長的其中一件事，就是讓情況大轉彎。」（譯者：中央社劉文瑜）1060115
(中央社)
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