106年度總預算案 至少得花2天表決

立法院長蘇嘉全明將再次召集朝野協商106年度中央政府總預算案。民進黨團幹事長吳秉叡今表示，至少要花2天時間表決，20日前可處理完；國民黨團總召廖國棟則盼部會能多說明。

立法院院會18日通過朝野立法院黨團協商結論，106年度總預算案各機關所屬通案刪減新台幣210.95億元，未達240億元，另予補足；18日下午至20日進行保留提案之處理，各黨團同意保留提案之表決總數以200案為上限。

民主進步黨立法院黨團幹事長吳秉叡下午受訪時表示，黨團已經全數撤案，照協商結論來走，國民黨若剩200案，其他黨團案子不多，18日下午開始表決的話，預計要花2天多的時間表決，就能在20日前處理完畢。

中國國民黨立法院黨團總召廖國棟表示，只用一個星期的時間，從5000案減量到目前還有872個案子，會繼續濃縮到200案左右，若黨團成員有非常堅持的提案要先提出來，讓黨團幫忙守著，希望最後能少於200案；但也要看行政單位有沒有努力說明、協商。

廖國棟說，前立法院長王金平處理總預算駕輕就熟，至少1個月前就開始協商，蘇嘉全第一次面對總預算，卻要在2個星期內處理完，「我們做起來非常辛苦」。明天可以一邊協商，一邊宣讀沒有爭議的案子，至少還要2天時間表決。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，目前還有40多案預算刪減案，其中退休公務員年終慰問金發放門檻2萬5000元沒有確切依據，盼能以中低收入戶為門檻，若行政部門不接受，國民黨、民進黨兩黨都不支持砍年終慰問金的話，時代力量會要求保留到院會表決。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，黨團認為最後不會到200案，只要部會有說明清楚的就會撤案；他認為，正常會期應把預算處理完，這個預算會期幾乎都在處理法案，像同性婚姻、一例一休等就把時間拖掉，預算都沒辦法好好討論，盼未來預算不要再拉到臨時會處理。1060115

(中央社)