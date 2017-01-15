澎海天佛剎義工茶話 服務為快樂之本

在歲末迎新之際，佛光山海天佛剎今天舉辦義工茶話會，監寺永昭法師以星雲大師的話勉勵菩薩是眾生的義工，義工是人間的菩薩，做義工以服務為快樂之本。

佛光山海天佛剎今天舉辦義工茶話會，有100多位義工出席，澎湖議長劉陳昭玲也全程參與。監寺永昭法師以茶席、讀書會分享中學習佛法，並致贈星雲墨實給劉陳昭玲作紀念，並表揚佛光會曾素珍等14名志工。

澎湖議長劉陳昭玲表示，感動佛光山海天佛剎為澎湖所做的一切，也感謝義工菩薩們有著菩薩心腸，讓澎湖這塊淨土更加的美好。今天除了讀書會分享外，邀請有許勝文與陳麗妍2名老師精彩的二胡和帶動唱，讓與會義工們也一起唱唱跳跳，留下美好的回憶。1060115

(中央社)