妮可基嫚支持總統當選人 非為川普背書

好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman）說，美國人應支持總統當選人川普，她這麼說是出於對民主的信念，而不是為川普背書。

英國廣播公司（BBC）本週稍早播出妮可基嫚說：「我只是說，（川普）現在當選，一個國家必須支持當選人，不論誰當選，因為那是國家的基礎。」

「時人雜誌」（People）報導，妮可基嫚出生在夏威夷，在澳洲長大，有美澳雙重國籍。

她這番話同時在網路上招來批評和讚賞，她另外接受「前進好萊塢」（Access Hollywood）採訪指出，先前說的話遭誤解。她說：「我試著強調我相信民主和美國憲法，事情就那麼簡單。」

被要求多做說明，妮可基嫚隨即揮揮手，並說她已不再回應此議題。（譯者：中央社羅苑韶）1060115

(中央社)