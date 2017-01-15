小英要勞工自立自強 羅智強諷：是自求多福
蔡英文總統前天針對一例一休爭議時，脫口說出「你們要自立自強啊」，引發爭議。總統府前副秘書長羅智強在臉書發文痛批蔡英文搞得勞工、企業、消費者三輸，卻要大家自立自強，直言「有這位天驕大總統，台灣人需要的不是『自立自強』，而是『自求多福』」。
蔡英文總統13日結束中美洲行程，往美國舊金山過境時，有媒體抱怨行程多，需要一例一休。蔡總統則回應稱「你們不要跟我說，要跟你們老闆說嘛，台灣就是這樣，都跟政府抗議，政府公親變事主，你們要自立自強啊。」該言論一出立刻引發批評，總統府雖然隨即發出聲明重新說明總統原意，仍無法止住批評風浪。
羅智強在臉書發文表示蔡英文一說就錯，一錯就縮，直呼「一個沒讀稿機就不會治國的總統，也算台灣特有的風景」。羅志強說蔡英文兩岸搞不好、外交搞不好、經濟搞不好，連一例一休都搞得勞工、企業、消費者三輸，卻要大家「自立自強」，還抱怨自己被抱怨是「公親變事主」，「可憐的是台灣人民，有這位天驕大總統，台灣人需要的不是『自立自強』，而是『自求多福』」。
網友也紛紛在底下留言表示「我很早就說過有這樣的總統咱們老百姓只能自求多福，真的是越來越糟糕」、「自立自強那選妳幹嘛」、「一個國家元首講話不負責任如何造福百姓」、「簡直是溫室裏的花朶，不知民間極苦，沒擔當不負責任，令人絕望」、「凡事都要自己爭取，難怪抗議活動無止休」、「 一切只能自立自強，那要政府何用？」
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
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