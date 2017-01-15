副總統宴請兩公約委員 明起3天審查國家報告

副總統陳建仁晚間在總統府宴請兩公約國家報告國際審查會議審查委員。他致詞時表示，明（16）日，人權專家即將開始連續3天的會議，審查我國第二次國家報告，並將於20日舉行結論性意見與建議發表會。

陳建仁表示，重視人權是我國政府的既定政策，台灣雖因國際現實而無法在聯合國存放兩公約批准書，但我國早於1967年就已簽署兩公約，並於2009年批准，同時也制定施行法，完全比照聯合國的要求，依據聯合國「人權事務委員會」及「經濟社會文化權利委員會」審查各國國家人權報告之程序，精心設計一套不同於聯合國會員國的國家報告審查模式，代表我國自願向國際社會宣示承諾遵守兩公約之規定及承擔國際人權義務。而這些保障基本人權的努力，都是為了維護人權這個普世價值，並善盡國際社會一份子的力量，讓更多人認同這個理念。

陳建仁指出，依兩公約施行法，政府應依兩公約規定建立人權報告制度。在「總統府人權諮詢委員會」委員及政府機關的努力下，我國已於去（2016）年4月發表第二次國家報告，他並於5月發出邀請函，共10位國際人權專家同意來臺擔任審查委員。

陳建仁說，對於我國主動實踐國際人權標準，並採用創新方式進行報告審查，審查初次報告的國際人權專家都給予高度肯定，甚至認為台灣模式所具備的一些特點，例如更廣泛的政治及民間參與，或高度諮詢的審查過程，都值得聯合國參考，「這可以說是台灣人權發展史上劃時代的創舉及成就」。對於這些享譽國際的人權專家能夠不遠千里而來，協助我國審查兩公約第二次國家報告，副總統也表達由衷謝意。

陳建仁強調，台灣已經步入民主社會，並朝向轉型正義的方向邁進，下一步就是繼續深化、提升民主及人權的價值。因此，他期勉政府官員及人權工作者能夠更加努力，讓台灣成為華人世界中民主、法治、人權及自由最成熟的社會。同時，他也希望，藉由定期發表兩公約國家報告，以及舉辦國際審查會議，能夠逐步建構完善的兩公約人權報告制度。

(旺報)