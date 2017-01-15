Rain推新歌 擬為向女友金泰熙求婚
南韓歌手兼演員Rain（鄭智薰）今天凌晨推出新歌「最好的禮物」，歌詞中處處透露戀人間的甜蜜，讓外界猜測這首歌是不是Rain向他的女友演員金泰熙量身打造的求婚曲。
新曲「最好的禮物」的歌詞為「比陽光笑得更燦爛的妳，比婚紗更潔白的妳，流下開心的淚水，感受那淚水的香味，朝我走過來的，老天給予我的最棒的禮物...」等。
南韓聯合新聞通訊社報導，Rain今天凌晨公開新歌「最好的禮物」，一經公開即登頂Genie、Mnet等南韓2個主要音樂網站的即時音源榜，並挺進其他主流音樂榜前10。
新歌「最好的禮物」由歌手PSY製作，Rain參與作詞，甜蜜歌詞講述浪漫愛情。
據報導，昨晚播出的JTBC電視台綜藝節目「認識的哥哥們」中，姜虎東等主持人就Rain新歌進行「集中攻擊」，紛紛猜測是不是為金泰熙而準備的公開「求婚曲」。但Rain否認。
Rain和金泰熙2012年聯袂拍攝一則廣告時相識後開始交往，交往5年感情穩定，多次被曝準備結婚。1060115
(中央社)
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