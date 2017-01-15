SBL》李恩當「間諜」！顏行書：沒看到對方阻止我們

李恩(左)與貝倫爭搶籃板球互不相讓。(中華籃協提供)

本周從富邦勇士換到台銀效力的李恩，賽前被台銀總教練「鳥仔」許智超要求透露前東家打法，卻改變不了台銀55比67吞下9連敗命運，富邦總教練顏行書說：「我是沒看到他們阻止我們什麼東西，畢竟李恩不一定很了解我們。」

其實顏行書的本意是，無須李恩透露什麼富邦戰術，他們自己本身就已打得不太流暢，就算贏球，顏總仍不太滿意，反而是富邦比較了解李恩打法，所以並未刻意包夾防守李恩，只讓包提傑或陳孝榮去扛就夠了。

光從數據來看，李恩全場投12中7，拿18分、21籃板，重新找回勇士的貝倫則是投21中8，拿17分、15籃板，李恩似乎表現比貝倫好一點，不過顏行書強調，貝倫穩定軍心角色相當重要，目前也用他的經驗在場上幫助球隊。

「老實講，貝倫跑得動，我就很慶幸了，畢竟他先前養傷一段時間，體能還沒調整回來，」顏行書說，「可是他仍屬NBA等級的球員，我跟他無須溝通太多，他自然會依照隊友類型，自己快速去調整適應。」

貝倫賽後坦承，連兩天出賽確實讓他很累，整個身體也很酸痛，「不過今年我們球隊有著不少改變，隊上增加不少得分好手，我不用跟上季一樣拚命搶分，球隊爭冠機會也比較大，我很清楚自己該做的是什麼。」

很想棒打老東家的李恩表示，自己興奮到連扣籃的力量都變大，也想搶到每個進攻籃板，「我認為就算透露勇士戰術打法，對我們不一定有幫助，因為我怕大家想太多，反而綁手綁腳，幸好我還有1場擊敗富邦的機會。」

就算李恩加盟後，台銀3戰全敗，許智超仍沒動搖自己找來李恩的信念，畢竟李恩與奈維爾是不同類型的洋將，只要給李恩更多時間，絕對可以越打越好，鳥總也宣布台銀的農曆新年假期將縮短，「我們沒資格休息了！」

(中時電子報)