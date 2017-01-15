小小警察快閃跳舞宣導 萌翻頂溪捷運站
春節即將到來，新北市永和警分局為了提醒民眾出外注意「錢財不露白」防搶防竊的重要性，今（15日）特別與舞蹈教室合作，選出5名小朋友，身著警察制服，與警員一起在頂溪捷運站跳舞並發送犯罪預防宣導品，吸引往來民眾的目光。
在5位小小警察跳時下流行的「戀舞」帶動下，在場的民眾均不由自主被他們所吸引，並且直呼「好可愛」，搶著用手機拍攝，永和警分局警員特別利用人潮聚集的機會，發送防搶反竊紅包袋，讓過往民眾沾沾喜氣，並提醒轄內居民，隨時注意自己身邊的財物，並是否有可疑人士在旁，隨時提高警覺，減少財物損失的機會。
永和警分局長葉爾煙表示，轄內治安相當平穩，而且少有重大影響治安事故的案件發生，去年一整年發生的搶案件數非常低，除了仰賴員警高密度的巡邏外，轄內的監視器的妥善率也在95％以上，再加上居民的主動提供線索或檢舉可疑，因此治安的表現深受永和民眾的肯定。
葉爾煙呼籲，年節將近，但治安工作不打烊，針對各項治安工作，永和分局的員警一定也會全力以赴，針對治安顧慮要點，如金融機構、超商及市場等，加強各項勤務，保護民眾的生命、身體、財產安全，維護社會治安是警察的份內工作，分局會在警政工作上繼續努力，讓新北市民過一個平安快樂的農曆年。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。