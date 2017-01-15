小小警察快閃跳舞宣導　萌翻頂溪捷運站

永和警分局與舞蹈教室合作，選出5名小朋友，身著警察制服，與警員一起在頂溪捷運站跳舞並發送犯罪預防宣導品。（葉書宏翻攝）

永和警分局與舞蹈教室合作，選出5名小朋友，身著警察制服，與警員一起在頂溪捷運站跳舞並發送犯罪預防宣導品。（葉書宏翻攝）

永和警分局與舞蹈教室合作，選出5名小朋友，身著警察制服，與警員一起在頂溪捷運站跳舞並發送犯罪預防宣導品。（葉書宏翻攝）

永和警分局與舞蹈教室合作，選出5名小朋友，身著警察制服，與警員一起在頂溪捷運站跳舞並發送犯罪預防宣導品。（葉書宏翻攝）

永和警分局與舞蹈教室合作，選出5名小朋友，身著警察制服，與警員一起在頂溪捷運站跳舞並發送犯罪預防宣導品。（葉書宏翻攝）

春節即將到來，新北市永和警分局為了提醒民眾出外注意「錢財不露白」防搶防竊的重要性，今（15日）特別與舞蹈教室合作，選出5名小朋友，身著警察制服，與警員一起在頂溪捷運站跳舞並發送犯罪預防宣導品，吸引往來民眾的目光。

在5位小小警察跳時下流行的「戀舞」帶動下，在場的民眾均不由自主被他們所吸引，並且直呼「好可愛」，搶著用手機拍攝，永和警分局警員特別利用人潮聚集的機會，發送防搶反竊紅包袋，讓過往民眾沾沾喜氣，並提醒轄內居民，隨時注意自己身邊的財物，並是否有可疑人士在旁，隨時提高警覺，減少財物損失的機會。

永和警分局長葉爾煙表示，轄內治安相當平穩，而且少有重大影響治安事故的案件發生，去年一整年發生的搶案件數非常低，除了仰賴員警高密度的巡邏外，轄內的監視器的妥善率也在95％以上，再加上居民的主動提供線索或檢舉可疑，因此治安的表現深受永和民眾的肯定。

葉爾煙呼籲，年節將近，但治安工作不打烊，針對各項治安工作，永和分局的員警一定也會全力以赴，針對治安顧慮要點，如金融機構、超商及市場等，加強各項勤務，保護民眾的生命、身體、財產安全，維護社會治安是警察的份內工作，分局會在警政工作上繼續努力，讓新北市民過一個平安快樂的農曆年。

(中時)