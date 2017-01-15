梁云菲媽媽曝光 顏值爆表「人稱桃園林青霞」

梁云菲媽媽顏值爆表。（圖／取材自林青霞微博、梁云菲臉書）

梁云菲臉書全文。（圖／取材自梁云菲臉書）

女星「Nana」梁云菲在節目擔任「國光女神」打開知名度，現今成為「玖壹壹」的師妹，並在玖壹壹昨晚的演唱會中擔任嘉賓，梁云菲火辣表演，嗨翻全場。擁有甜美外型與好身材的Nana，今也曬出與媽媽合照，梁云菲媽媽擁高顏值「人稱桃園林青霞」。

外型亮眼的梁云菲，今在臉書曬出與媽媽合照，Nana身穿連身裙，大方秀纖細長腿，照片中梁云菲摟著媽媽，她也大讚「我媽也算是挺美的，以前人稱桃園林青霞！」粉絲看了都直呼母女倆五官復刻，直誇梁媽媽好美、有氣質。

梁云菲媽媽頂著俏麗短髮、氣色紅潤，與林青霞有幾分相似，而網友注意到Nana發文用「以前」，梁云菲則表示：「她收山了」，暗示由她擔任接班人，粉絲更是直誇「基因優良」。

(中時電子報)