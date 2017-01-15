今年北京擬投入上百億整治空汙
大陸央廣網報導，北京市十四屆人大第五次會議上提出2016年預算執行情況和2017年預算（草案）的報告，在預算公開方面，在疏解非首都功能、緩解交通擁堵、大氣治理、教育等民生事項上，北京市財政將投入3400多億元(人民幣，下同)，且僅治理大氣污染一項就投入182.2億元。
數據顯示，2016年，北京的南部4區，包括大興、房山、豐台和通州等地，已獲得大氣汙染治理專項轉移支付資金共計32億元，今年財政局還將繼續對治理大氣效果顯著的區進行獎勵，以鼓勵各區更好地落實主體責任。
而今年北京將投入182.2億元治理大氣汙染，主要用於加大新能源小客車、商用車等推廣，提高老舊機動車報廢補助標準，推動兩年以上計程車全部更換催化器工作，淘汰30萬輛老舊機動車，對綠色建築和生態示範區予以獎勵，促進節能減排；實施4000蒸噸燃煤鍋爐改造，推動燃氣（油）鍋爐低氮改造，完成700個村散煤改清潔能源，實現城六區和城南地區基本無煤化。
(旺報)
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