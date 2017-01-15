川普說話了 洛克希德馬丁把F-35降價保訂單
洛克希德馬丁執行長休森（Marillyn Hewson）上周五與候任總統川普會面後表示，公司大幅調降F-35戰鬥機價格和增聘人員，很快就能跟國防部達成協議，也同時讓該公司成為最新一家迎合川普主張的大企業。
休森在川普大樓對外界表示同意川普看法，即公司必須讓員工能力發揮至最佳狀況，去盡可能地降低F-35價格，從而跟國防部接近達成協議程度。
川普去年12月在推特發文，認為F-35售價太貴，已到了失控程度，揚言上台後要省下數十億美元計的國防採購預算。他因此表示正跟洛克希德馬丁的對手波音討論是否能提供更便宜的戰鬥機來取代F-35。
在川普發出推文後，休森趕緊向川普保證會降低公司戰鬥機的生產成本來壓低售價。為迎合川普要重振美國製造業和增加工作職務的政策主張，休森表示洛克希德馬丁計畫為德州組裝F-35的廠房增聘1,800人，希望能鞏固F-35的訂單。
(工商)
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