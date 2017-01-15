車禍父母雙亡 5歲女童步行1公里求救

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巴西環球電視新聞網（Globo News）報導，1名5歲女童與父母發生車禍後，父母皆喪生，她自行從車窗爬出，單獨步行約1公里求救。

環球電視新聞網今天報導，這名小女孩與家人一起乘坐的車輛昨天在中西部格蘭德營（Campo Grande）翻覆，並撞上路樹。小女孩沒有受傷。

女孩的母親死前要她尋求協助。

小女孩的親戚說，她自車窗爬出。

她沿路往回走，直到看到農場有名男子在除草。農場主人打電話給政府機關請求協助。

這名農場工人告訴環球電視新聞網，他們一家人的汽車稍早駛過時，小女孩從車裡看著他。（譯者：中央社羅苑韶）1060115

(中央社)