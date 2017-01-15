上海迪士尼遊客破560萬人 將調整菜單

《新聞晨報》報導，上海申迪（集團）有限公司黨委書記、董事長范希平表示，截至2016年12月31日，上海迪士尼入園遊客達560萬人，在迪士尼全球樂園的開園過程中，是遊客人數最快突破500萬的樂園之一。

范希平在上海市政協十二屆五次會議現場表示，先前對遊客作調查，發現上海迪士尼樂園遊客在「極其滿意及滿意」度達到80%，景點及設置、樂園提供的各類服務的便利性及銜接、樂園整體氛圍三項名列前茅。

上海迪士尼的兩個主題酒店，保持9成上的入住率，范希平表示，今年上海迪士尼將持續優化園區現場管理和服務，將對園區的商業和餐飲進行調整，使其更符合本地消費者的習慣和偏好。全新主題區的「玩具總動員」正在進行中，明年將與遊客見面。

(旺報)