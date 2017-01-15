調結構 陸官員：大國不可能不搞製造業

北京高唱經濟「調結構」，試圖強化服務業以提振內需。但中國大陸工信部長苗圩今天說，「任何一個大國不可能不搞製造業」，「不能把這個飯碗讓別人給端住」。

中新社報導，第8屆「中國經濟前瞻論壇」今天在北京舉行，苗圩在會中演講時，作上述表示。

苗圩說，「任何一個大國，不可能不搞製造業」。隨著服務業的快速增長，製造業在國民經濟中的比重會有所下降，但比重下降並不意味著作用的下降。

他表示，中國人都知道任何時候都不能讓飯碗端在別人的手裡。同樣地，也「不能把製造業這個飯碗讓別人給端住」。

苗圩指出，中國大陸推動「製造強國」建設，目前面臨著四大紅利：全面深化改革的新制度紅利、高素質勞動者的新人口紅利、新的資源紅利、「一帶一路」倡議下新全球化的紅利。

但他說，這一過程也同時面臨不少挑戰，一是關鍵核心技術的缺失、二是生產要素低成本優勢減弱、三是資源環境約束趨緊。1060115

(中央社)