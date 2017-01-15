大廳租給直銷公司 台中國家歌劇院明顯違法
日前台中國家歌劇院將演奏大廳外租給民間直銷公司，台中國家歌劇院解釋當天沒有表演團隊租用，而且場租多收六倍，而且之後也有其他商業公司即將租用，此舉引發外界正反爭議，贊成的認為國外許多場館也有類似的作法，為何台灣不行？
反對者則認為台中國家歌劇院應以服務表演藝術為前提，但師大表演藝術研究所所長何康國表示，台中國家歌劇院主其事者已經明顯違法，涉嫌瀆職。
何康國表示，台中國家歌劇院主事者明顯法條引用錯誤，行政法人國家表演藝術中心組織是依據「中央行政機關組織基準法第37條」設置，換言之，國家表演藝術中心仍為「政府組織」。
再者，直銷大會絕非「表演藝術相關活動」，這一點明顯違背國家表演藝術的組織目的、也違反台中國家歌劇院場地租用管理辦法第四條「使用內容」所述「應以表演藝術專業演出或活動為主」。租借演奏大廳給直銷公司明顯違法。
何康國認為，如果是以「活化場館多元使用」為前提，那麼所引用的政府法源應為「促進民間參與公共建設法」第八條「民間機構參與公共建設之方式」中OT、BOT、ROT等各種「委外經營」的概念；也就是如同華山、松菸等等文創園區的作法，由政府引進民間參與建造或經營、然後每一年由民間公司回饋若干權益金入國庫，這種做法跟行政法人當初的設置精神完全不同，也絕非是政府花了40億新台幣建造台中國家歌劇院之後交由行政法人經營的目的。
(中時)
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