頂住壓力 東山闖8強寫隊史
東山高中12強賽雖完成賽前搶3勝目標，卻仍落入外卡賽，面對同樣來自台中的后綜高中，儘管分組賽曾以30分大勝，但背負晉級壓力，仍是到第4節末段才終於甩開對手，終以79比63獲勝，在「台中內戰」勝出，隊史首度闖進8強。
面對一日兩戰的后綜高中，東山高中打來並不輕鬆，但全隊5人得分達兩位數，讓對手防不勝防，教練廖覎鋕認為，分組賽與松山高中打來膠著，又擊敗地主高苑工商，球員自信心提升許多，就算球員面對晉級8強的唯一機會，仍可頂住壓力，拿下最後勝利。
「螞蟻」廖覎鋕離開南湖高中後，103年應東山高中柯斐馨邀請，在台中展開執教新生涯，走過2年努力，本屆一路從資格賽突破，接連締造隊史紀錄，如今闖進8強，廖覎鋕感性地說：「當初接南湖也是3年晉8強，我來到東山後就想挑戰自己，能帶領不同的孩子完成目標，讓我對自己更有自信。」
東山高中能闖進8強，廖覎鋕執教固然功不可沒，擔任生活管理重任的柯斐馨，則是「影子功臣」，他100年進入東山執教，無論是生活管理或是球隊紀律，他決心一切歸零，他找來廖覎鋕擔任教練，自己退居幕後，但他負責球員管理與相關行政工作，更是「東山再起」的關鍵。
「感謝校方的全力支持，我跟螞蟻常在夜裡聊籃球，我們的目標，不但是8強能多一座山，更希望未來在4強也能多一座山，如今達成初步目標，我們會繼續努力。」柯斐馨篤定地說：「希望我們能成為第一支前進台北小巨蛋的台中球隊。」
(中時電子報)
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