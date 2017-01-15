北京副市長：對於樓市調控政策不會加碼

北京市人大代表、副市長陳剛在參加豐台區代表團審議時介紹，北京市目前對於樓市調控政策不會加碼，當前政策效果不錯，會根據北京房地產市場運行情況來微調一些政策，例如土地供應方面，來保證樓市和土地價格的穩定。

「穩」將是今年房地產市場的關鍵字。陳剛表示，今年本市樓市調控目標是保持平穩健康發展，從價格上看要做到環比不增長，因為房價過高，超出居民承受能力，也會威脅到實體經濟。

(旺報)