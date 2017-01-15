警分局「快閃」！教民眾護荷包

汐止警分局今天上午進行犯罪宣導，教民眾過年防竊、防搶觀念。（李其樺翻攝）

金山警分局出動警察志工及義刑，在金山老街分送商家及往來的遊客宣導品，提醒民眾在春節期間注意防搶、防扒及反詐騙，平安過新年。（李其樺翻攝）

春節即將到來，新北市警局為防範過年期間犯罪案件發生，新北市警局與轄下16個分局即日起以「快閃」方式，至街頭進行防竊、防搶宣導活動，強化民眾預防犯罪意識，保住荷包平安歡度春節。

汐止警分局今天中午來到汐止火車站前廣場防搶防、竊犯罪宣導，獲得民眾不少迴響；同日下午，金山警分局出動警察志工及義刑，在金山老街分送商家及往來的遊客宣導品，提醒民眾在春節期間注意防搶、防扒及反詐騙，平安過新年。

金山分局分局長張錦成指出，過年期間民眾搭車、出遊或採購年貨時都要注意隨身財物的安全，扒竊集團容易採2至3人一組，以「前擋後擠」、「左勾右搭」、「聲東擊西」、「十面埋伏」等方式行竊民眾包包及皮夾，提醒民眾在公共場所一定要看緊自己的荷包，

另外，年關將近，許多人都會前往銀行存提款，白花花的鈔票特別容易引起歹徒注意，如需要警方護鈔，都可撥打電話申請，保護自己的財產，讓大家都能平安過年。

(中時)