日本大雪 華航取消16日桃園往返富山

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我要評比

受日本大雪影響，華航今晚宣布，取消明天CI170/CI171桃園-富山來回航班，請旅客注意。

華航提醒搭機旅客及接機民眾，出發前利用華航企業網站、下載CI Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢確認班機最新動態資訊。1060115

(中央社)