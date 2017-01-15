盧廣仲7日環島 創作全球首發

音樂鬼才盧廣仲，挑戰以7天體驗7名職人生活的環島旅程為靈感，創作出台灣專屬的生活態度。(主辦單位提供)

擔任『島嶼型動』247小隊長的音樂鬼才盧廣仲，這次以7天體驗7名職人生活的環島旅程為靈感，創作出台灣專屬的生活態度-「二十四小時柒天」，並於今(15日)環島結束後直奔華山247秘密基地首度發表，同時特邀攝影職人公雞及製琴師湯明進重溫環島相遇趣事，暢談各自體現24小時7天、活在當下的生活態度。

甫結束『島嶼型動』7日環島旅程的盧廣仲，以親身體驗在地職人生活內化為創作的靈感泉源，即興唱出活在24小時7天的自由當下與誠懇實在的台灣在地生活態度，攝影職人公雞及製琴師湯明進更特別現身歌曲發表現場，帶來對盧廣仲別具意義的旅程照片以及參與製作的手工製琴重溫環島趣事；隨心所欲的衝浪攝影職人公雞，帶著衝浪板、開著後座改裝沙發的車，帶領盧廣仲體驗海邊衝浪與彈吉他的自由之心；抱著嘗試各種可能的實驗精神，製琴師湯明進帶盧廣仲體驗從未嘗試的製琴過程．在精準手工工法中創造出每把獨一無二的琴音。盧廣仲更表示，旅程中的每段相遇、每個發生都具有意義，切身體驗了隨心所欲、活在當下的247精神，這次環島不只吸收了滿滿的創作養分，內心也充滿了電!

為體現24小時、7天的全方位生活態度與風格，New Balance特地重新改裝華山247秘密基地-雙層貨櫃互動裝置藝術，同時也是台北市最後一個雙層貨櫃巨作，特定於1月9日盧廣仲出發當天正式啟動，貨櫃屋中採用都會感元素打造，除播放小隊長盧廣仲環島影片紀錄，整體以全新型號247Luxe為展示核心，手工感十足的247設計手稿呈現品牌鞋款原始的經典靈魂。

(旺報)