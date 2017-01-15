療癒商機夯！「杯緣子小姐」網購熱銷
現代人工作壓力大、生活忙碌，帶動療癒商機蓬勃發展，網購業者觀察，類似迷你小公仔、努力以各種姿勢在杯緣上保持平衡的「杯緣子」憑藉超萌造型和古怪卻不失可愛的姿勢爆紅，近兩年在日本、台灣掀起一波波「杯緣子」話題熱潮，近期在「杯緣子」實體展覽的帶動下，「杯緣子」的周邊商品也在台灣網購市場引起廣大迴響。
觀察露天拍賣站上「杯緣子」的相關商品物件數近一個月就倍增超過4倍，近一個月的交易量也明顯成長7成。露天拍賣公關邱巾玲表示，「杯緣子」的大小通常約在3〜5公分左右，單入銷售價格約為60元〜250元，有別於一般公仔、玩具多半只能擺在桌面，「杯緣子」結合各種動漫主題、人物角色作創意發想，因為姿勢千奇百怪、爆笑有趣，更能激發玩樂趣味，因此吸引眾多學生、上班族群買單，甚至有不少狂熱粉絲以收集整套系列主題的「杯緣子」為目標、樂此不疲。
進一步分析露天拍賣2016年站上「杯緣子」商品的銷售概況，其中年度熱銷冠軍是由杯緣子始祖、一身OL造型加上兩條小馬尾的「杯緣子小姐」奪下，第二名則是以慵懶、呆萌形象擄獲消費者喜愛的「蛋黃哥」，此外，紅遍全球的「史努比」也因可愛外型加上鬼靈精怪的性格設定闖進熱銷排行榜的第三名，而去年風靡全球的Pokémon Go也順勢讓「皮卡丘」拿下「露天拍賣－2016年度杯緣子熱銷排行榜」的第四名。
(旺報)
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