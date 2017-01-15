四分衛展現鐵漢柔情 和樂迷愛在一起
樂團四分衛昨晚在台中Legacy開唱，演唱樂迷們熟悉的經典曲目「愛可以讓我們在一起」、「一首搖滾上月球」等，展現熟男溫柔搖滾魅力。
四分衛昨晚在台中Legacy開唱，整場演出四分衛以「愛」環環相扣，演唱了新專輯歌曲，也不忘把經典名曲都唱一遍，演出更邀「小小鼓手」呂岳駿、脊髓損傷傷友阿寶擔任演出嘉賓，展現專屬四分衛的鐵漢柔情。
四分衛一連演唱樂迷們熟悉的經典曲目「愛可以讓我們在一起」、「一首搖滾上月球」、「起來」、「雨和眼淚」，唱歌之餘也不忘說著每一首歌背後的故事。
唱到新歌「愛曾經讓我們在一起」時還不忘說明現在對於「愛」的看法，阿山說，「愛其實就是陪伴、祝福、關心，我們要心存感激，遇見生命中的每一個人」，唱到歌曲「愛能夠」時，舞台上更是出現了彩虹畫面，展現出他們對於所有愛的支持與鼓勵。
演出前一天，四分衛團員提前到呂岳駿家裡，驗收他練習的新曲目，呂岳駿一和他的打鼓老師緯緯（四分衛鼓手）見面，則是鬥嘴不停，緯緯像大小孩一樣和他不停逗玩。
呂岳駿為了這次擔任四分衛演唱會嘉賓，還特別練了四分衛的經典曲目「起來」，全場氣氛被帶到了最高潮，而樂迷們也感受到了兩位生命鬥士為愛、為夢想的熱情，不吝給予熱烈的掌聲。1060115
(中央社)
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