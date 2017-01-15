後備戰士試辦 53歲士官長返營服役
後備戰士昨天試辦。軍聞社今對外發布新聞與多則照片。這次參訓的「後備戰士」們共計24員，其中年齡最輕的為25歲中士，最資深的為53歲士官長。
根據軍聞社的報導，為達「平時協力動員編成，戰時立即發揮戰力」的目標，國防部後備指揮部彰化縣後備旅14日於成功嶺營區辦理「後備軍人志願短期入營服役」訓練。後備指揮官湯家坤亦親自視導接訓情形，並歡迎後備戰士在卸下戎裝後再次返營服務。
後備指揮部表示，後備戰士召訓期程採「每月入營2天，1次演訓7天，全年入營29天」為原則，目的在增加後備部隊可用人力，以恢復後備軍人專業專長技能，培育基幹師資種能，並採「以用代訓、邊用邊訓」方式，以利獨立遂行教育召集訓練任務，厚植後備部隊戰力。
(中時)
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