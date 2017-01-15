北京常住人口 今年控制2200萬以內

北京市常住人口高達2100萬人，人口帶來的居住、就學就業、交通和環保等問題越來越嚴重，不但降低了北京市民的生活品質，更讓北京市喘不過氣來。北京市決定將今年常住人口控制在2200萬人以下。

北京市第十四屆人民代表大會第五次會議14日開幕，北京市代市長蔡奇表示，要堅決遏制新增違法建設，今年計畫拆除違法建築4000萬平方公尺以上；持續整治群租房（將房屋通過改變結構和布局，把房間分割改建成多個小房間，有的按單間出租，有的按床位出租）和出租大院，完成地下空間三年綜合整治任務；落實戶籍制度改革及做好人口服務管理等工作。

造成北京人口快速成長最重要的原因，是太多的人想在北京有房子；二是教育等資源的過度集中；三是北京有大量的傳統服務業、低端第三產業，對流動人口產生極大的吸引力。早在過去就有學者直言，未來10年是大陸進入城鎮化的最快10年，如果依然如此，資源環境將不堪重負。這些問題不解決，北京遲早有一天「會被住垮」。

大量的人口集中也帶來更多問題，最先出現的就是交通。目前北京車輛數量大、密度高、道路負荷過重，大大降低了北京市民的幸福指數。2016年，北京市拆除違法建築超過3000萬平方公尺，整治違法群租房1.56萬間，清理無證無照經營3.3萬戶，但人口壓力依然存在，衍生的問題也有增無減。

為解決北京龐大的人口壓力，大陸國家發改委已原則同意京津冀地區城際鐵路網規劃修編方案。預計到2020年，將以京津、京保石、京唐秦三大通道為主軸，將實現京津石中心城區與周邊城鎮0.5至1小時通勤圈，京津保0.5至1小時交通圈。到2030年更要形成以「四縱四橫一環」為骨架的城際鐵路網路。雖然總投資高達2470億元人民幣，但為了早日解決北京人口壓力問題，刻不容緩。

(旺報)