旅遊大發燒 陸估今年破50億人次
大陸旅遊市場大發燒，不但國內旅遊的44.4億人次和出境旅遊的1.221億人次都再創新高，外來遊客1.38億人次也在幾年前下滑後連續2年反彈，再創歷史新高，顯示大陸境內旅遊對全球旅客的吸引力不斷提升。預估2017年旅遊總人次將首次突破50億人次大關。
大陸國家旅遊局長李金早日前表示，大陸國內旅遊人數繼2015年首次突破40億人次後，2016年繼續兩位數成長，全年有望超過44.4億人次，人均出遊率近3.4次。國內旅遊收入預計達到3.9兆元人民幣，約台幣18兆元。
2016年大陸旅遊業對國民經濟綜合貢獻達11%，與世界平均水平持平。國家旅遊局也公布了2017年全國旅遊業發展的預期目標，較2016年長10%以上。國內旅遊人數超過48億人次，成長11%以上；入出境旅遊人數超過2.6億人次。大陸繼續保持世界第一大出境旅遊客源國和第四大入境旅遊接待國地位。
值得注意的是，全球前往大陸的旅客，在2011年一度達到1.35億人次高史上最高峰，但隨後連續3年下滑；然後連續2年成長，2016年預估為1.38億人次，再創新高。
「大陸旅遊景點持續增加，環境逐步完善，是持續吸引外籍遊客的主因。」台北市林姓旅遊業者表示，就以最近大陸公布的數字為例，2016年共有573萬人次台客前往大陸，較2015年成長4.2%。在大陸高鐵、高速公路不斷完善下，預期今年赴陸遊客還會成長。
(旺報)
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