陸客出遊花費高 各國搶挖寶

陸客出境旅遊近年來年年成長，已成為全球旅遊市場最強大的原動力。本月前往英國的陸客較2016年同期大漲8成。俄羅斯旅遊業者更直言，爭取陸客已成了「世界旅遊市場的主要趨勢」，因為數量大且消費力高，是一個深不見底的市場，各國「都想從他們身上挖寶」。

俄羅斯入境旅遊業在2014年後，因為美國和歐洲遊客大減而下滑，但這個缺口馬上被陸客和其他國家旅客彌補回來，尤其是陸客。俄羅斯旅遊業聯盟主席施皮爾科表示，所有國家為了爭取陸客拚命競爭，且陸客的消費力全球第一，超過了美國人和歐洲人，不但是巨大的市場，而且還有無窮的成長動力，遠比歐洲市場強多了。從2013年起，大陸就已取代德國，成為俄羅斯最大客源國。俄羅斯諮詢公司預測，2016全年約有110至135萬陸客前往俄羅斯。

在距離大陸更遠的英國，當地旅遊業表示，今年前3個月，從大陸飛往英國的航班訂位數，較2016年成長43%。尤其是本月從大陸飛往英國的航班訂位數，較2016年同期大漲了81%，大部分都是在本月28日農曆年開始前就會來到英國。

英國業者表示，2016年大陸訪英超過27萬人次，較2015年成長46%。「陸客在倫敦的消費是在歐洲大陸消費量的2倍，到英國的陸客成長率也是前往歐洲大陸的2倍」。英國旅遊局一位官員表示，本月27至29日在倫敦有中國新年慶祝活動，全力展示中華文化，吸引陸客。

英國旅遊局調查，陸客在英國的平均停留時間為15夜，其他海外遊客僅8夜。陸客平均每次訪英消費2174英鎊，約合82548元台幣，比在英遊客平均消費高出3倍以上。

去年前三季，陸客前往美國達216.5萬人次，較2015年同期成長15.5%。陸客2016年前往南非估計成長50%。到巴西、印度更成長100%以上。

2012年起，大陸已連續多年成為世界第一大出境旅遊消費國，占全球旅遊收入超過13%。

(旺報)