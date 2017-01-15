英生物學家拍紀錄片 揭露海洋隱形殺手
一頭巨大的布氏鯨胃裡塞著1塊6平方公尺的塑膠布，牠在澳洲沿岸外海掙扎著呼吸，如今正緩慢、痛苦地死去。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，數以百萬計公噸有害的塑膠廢棄物，導致這堪稱是最嚴重的環境浩劫。
英國知名生物學家大衛艾坦勃勞爵士（Sir David Attenborough）形容，「塑膠海洋」（A Plastic Ocean）是「我們這個時代最重要的」1部紀錄片，而這個畫面只是紀錄片當中的一幕。這部具有突破性的新紀錄片，揭露塑膠廢棄物傷害海洋的驚人程度，我們最終也可能深受其害。
每年約有800萬公噸的塑膠傾倒入海洋，到了2025年，海洋裡每3公噸的魚就有1公噸的塑膠；等到2050年時，塑膠的重量將會超過魚類。
這部紀錄片將於下週推出，科學家、研究人員和環境運動人士組成的國際團隊，準備揭開海洋底下埋藏的真相。
曾參與大衛艾坦勃勞爵士「藍色星球」（The BluePlanet）系列紀錄片的製作團隊警告，假如我們未能立即採取行動，未來世代恐面臨無法解決的環境災難。
當塑膠和其所吸附的有毒微小顆粒進入食物鏈中，不僅會傷害海洋生物，也會使人類生病。
這部耗費4年時間拍攝的紀錄片，在全球20處取景，包括南極海域。
在90分鐘的影片中，可以看見罕見的夏威夷僧海豹，被啤酒架、塑膠繩或棄置魚網等塑膠廢棄物纏住或噎住。
影片中還可看到，地中海上漂浮著觀光客留下的無數垃圾，瓶鼻海豚吞食垃圾袋。死去的海鷗食道內滿是塑膠廢棄物。在薩丁尼亞（Sardinia），海龜吞下瓶蓋和塑膠袋，甚至誤將汽球當成水母吃下肚。（譯者：中央社劉文瑜）1060115
(中央社)
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