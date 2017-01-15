莫言向諾獎推薦陸作家 名單已簽50年保密協議

中新網報導，《莫言作品全編》獨家授權浙江文藝出版社，首批作品「莫言長篇小說系列」11部15日在北京發佈。現場，莫言透露自己已經行使了作為諾貝爾文學獎得主的權利，向諾獎評委瑞典學院推薦了他所認為有資格得獎的中國作家，但因簽訂了50年的保密協議，他無法向任何人透露究竟是誰。

「我現在比任何一個人都更企盼著中國第二個得諾獎的作家，因為一旦他出現以後，熱點、焦點都會集中在他身上，我就可以集中精力寫新小說了。」在大家的哄笑聲中，莫言用他慣有的幽默回應，作為諾貝爾文學獎獲得者，他有向瑞典學院推薦得獎候選人的權利，「我會好好行使這個權利，我也確實推薦了，但不能告訴你們。

(旺報)