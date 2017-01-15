麥寮重大車禍 釀四屍五命三輕重傷

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麥寮鄉工業路今天早上發生兩車對撞事故，兩車都全毀。（雲林縣消防局提供）

麥寮鄉工業路今天早上十點半發生的兩車對撞事故，從一開始的兩死五傷，變成三死四傷，最後演變成四屍（五命）、三傷。

麥寮工業區今天上午10點半發生2輛自小客車嚴重衝撞，其中黑色轎車3個大人拋出車外，造成兩死。

白色轎車吳姓男子載懷孕四個月的妻、大姨子、3歲兒子、2歲女兒，原本吳妻與2歲女兒重傷，但最後都傷重不治，全家兩死三命。

台西分局指出，白車司機無酒駕，黑車司機的抽血檢測結果尚未出爐，路口沒有監視器，但該路口是四向號誌，一定有人闖紅燈，要釐清是誰闖紅燈。

這起車禍發生突然，尤其在大白天，造成如此重大傷亡令人詫異，雲林縣消防局獲報後出動北五、麥寮、東勢、崙背、褒忠等消防分隊搶救，隊員抵達現場時也嚇一跳，看不懂怎麼撞擊的，但採取先救活的再救死的策略，把傷勢較重的先送走。

由於雲林沿海地區醫療資源缺乏，分別送雲林長庚、虎尾若瑟醫院、北港媽祖醫院、台大斗六分院、雲林基督教醫院、二林基督教醫院急救。

其中原本重傷的2歲女娃，今天下午也傷重不治。吳家夫妻兒女四口同車，吳妻與女兒都傷重過世，吳妻肚子裡的四個月大孩子也不幸殞命。

(中時)