雲林夜市慈愛會催生艱苦人條款 願需要的人越來越少

雲林縣夜市慈愛會成員（左一、左二），向立委張麗善、縣議員林聖爵、斗六市代表胡克勤陳情殯葬修法，催生艱苦人條款。（周麗蘭攝）

雲林夜市小販組成的雲林夜市慈愛會6年來以捐款幫沒錢下葬的人安葬，2014年起向立法院陳情修改殯葬管理條例，使全國低收入戶塔位費及火化費都全免但無下文，最近再陳情立委張麗善，盼立院苦民所苦早日催生「艱苦人條款」。

台灣暖流不缺席，但全台各地仍許多貧困家庭沒錢辦喪事，雲林慈愛會最高紀錄1年花費900萬元安葬263人，平均1人幫助3.4萬元；2016年總共安葬242人、花費800多萬元。

召集人陳鴻榮說，景氣差難以下葬的個案就更多，不少是靠打零工的家庭主要經濟支柱一旦過世，妻子無謀生能力又要撫養小孩，這種以外配家庭居多。

陳鴻榮表示，不少獨居老人因低收入戶的門檻變高少了喪葬補助，家屬面臨沒錢辦後事窘境；30至45歲青年較多是貧病交迫自殺；45歲到80歲未婚的男女，兄弟姊妹縱然願意處理但捉襟見肘。

雲林夜市慈愛會會員從300人增加到目前1500人，平均每月安葬21人，但認為這只是治標辦法，102年起遊說雲林縣20鄉鎮市公所，對低收入戶者的納骨塔位全額補助，20鄉鎮最後都響應，雲林縣議會也完成立法。

慈愛會的心願更大，103年起向立法院陳情推動殯葬管理條例增訂第21條之一修正案，使全國各縣市低收入戶的塔位及火化費用都全免（至少減半），簡稱「艱苦人條款」。

陳鴻榮表示，政府對全國低收入戶補助都同一標準，殯葬也應如此，上一屆在立委張嘉郡推動下進入一讀會，可惜無疾而終。最近慈愛會再陳情立委張麗善，期盼艱苦人條款修法通過，使人人都有老有所終的尊嚴。

慈愛會員們表示，也曾遇過喪家省吃儉用辦完後事退回捐助款，該會不接受退款，但接受以亡者之名捐助下一個需要的亡者，十方捐款的使用重點在於「給需要的人」，而不是「想要的人」。

陳鴻榮說，政府做得到的由政府做，艱苦人條款若能早日通過，他們也可以把善款拿來做其他事，該會最大的心願是「需要的人越來越少」。

(中時)