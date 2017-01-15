王健林：調控太多 萬達將退出地產開發
據信報報導，萬達集團2016年年會上，董事長王健林宣布，因為中國房地產調控太多，萬達退出地產開發。
王健林指出，將逐步減少地產投資，往後每年重資產專案要減到5個左右，原則上2020年以後不再搞重資產，全部為輕資產。王健林說，除了萬達城配套的住宅外，萬達原則上也不再新增住宅開發。
王健林表示，退出地產開發不是對中國房地產看淡，主要在於中國房地產開發的周期性太強，這個周期性可以說全球罕見。
王健林表示，從事地產行業28年，被調控10多次。中國地產好年景沒有持續4、5年的時候，基本上3年左右來一回調控。王健林指出，行業周期性太強，會造成現金流不穩定，預期也容易經常發生變化。
王健林表示，輕資產專案分成來的租金含金量更高。他強調，更重要的是萬達已經可以靠品牌掙錢了，過去靠賣住宅、商鋪的錢來建萬達商場，現在設計營運就可以分得很大一杯羹，何樂而不為。
(工商)
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