公司被列「親藍」名單 徐巧芯：政院好變態！
標案分藍綠？！政院傳發給各部會一份公關公司的政治背景名單，作為發包標案的參考。消息一曝光，「貓箱子」負責人徐巧芯對被歸入藍營，怒批政院沒查證就亂貼標籤，再透過媒體放話，是「非常小人的行為」。她憤怒說：政院做法好變態！
據聯合新聞網報導，徐巧芯說，她的公司過去從未標過政府標案，未來也沒這個計畫，卻被以「國民黨青年軍出身」，與公司一起被列在黑名單，莫名其妙！徐巧芯酸：「這個政府真的是很棒」，一例一休無法落實要人民去問老闆，然後都把時間花在意識形態的清算和控制上。
而政院指「名單國民黨時代就有」，徐巧芯反政院說謊，指自己的公司去年5月登記、6月營運，國民黨執政時期怎可能把她列入名單？既然是蔡政府上台後才擬製的，或至少動過這分名單，「幹嘛推責任？」
(中時電子報)
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