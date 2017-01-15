巴黎中東和會 以色列總理：徒勞無功
以色列總理尼坦雅胡今天駁斥在巴黎召開的國際會議「徒勞無功」。這場會議尋求重啟停滯不前的以巴和平進程，然而以巴雙方都沒有代表與會。
「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）和法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷內閣每週例行會議一開始即對與會部長說：「今天在巴黎召開的會議，是個無用的會議。」
他說：「這項會議由法國和巴勒斯坦協調，目的是強加給以色列不符合我們國家需求的條件。」
尼坦雅胡的政府強烈反對巴黎中東會議，認為唯有與巴勒斯坦人直接對話可終結長年來的衝突。
巴勒斯坦人則歡迎多邊談判的作法，並說，與以色列人協商多年，也未能結束約旦河西岸占領情勢。
法國外交官說，以色列及巴勒斯坦都未派代表參加巴黎會議，但是巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmud Abbas）將在未來數週會見法國總統歐蘭德（Francois Hollande），聽取會議結果簡報。
法國外交官說，尼坦雅胡拒絕同樣的簡報邀請。
巴黎國際和會匯集來自約70個國家和國際組織的外長和代表，法國外交部長艾侯（Jean-Marc Ayrault）為會議正式揭幕。
艾侯說：「我們在此大力重申，以巴兩國方案是唯一可能的解決方案。」（譯者：中央社羅苑韶）1060115
(中央社)
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