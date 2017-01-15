治霧霾 全河南城市禁售禁放鞭炮

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為整治春節燃放鞭炮造成空氣汙染，河南省政府下令，全省各縣級行政區的城市區域，自今年春節起一律禁止發售及燃放各類煙花爆竹鞭炮。

新華社報導，這項禁令是由河南省環境汙染防治攻堅辦宣布。

河南省環保廳大氣污染防治處長陶冶表示，煙花爆竹燃放會產生大量煙塵等汙染物，PM10濃度瞬間可高達每立方公尺1000微克，而PM2.5濃度瞬間也可達400至500微克，造成空氣嚴重汙染。

報導指出，河南省環境汙染防治攻堅辦要求，全省各地要依已經簽訂的煙花爆竹禁燃禁放目標責任書，從2017年春節起，縣以上的城市建成區（城市區域）全時段禁止銷售、燃放煙花爆竹。

要求更提到，河南「絕不能出現去年『雙節』（春節與元宵節）期間，汙染物濃度大面積爆表的情況」。1060115

(中央社)