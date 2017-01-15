女星觸法硬闖軌道嗨自拍 聽警鈴響逃跑遭罵翻

松本伊代和早見優闖鐵道區自拍，遭網友痛罵沒常識。（圖／取材自松本伊代部落格）

日本51歲女星松本伊代和50歲早見優是80年代當紅歌手，兩人日前結伴到京都出遊，開心曬出認證照，卻因闖進鐵道玩自拍遭大批網友痛罵「沒常識」。

松本伊代日前在部落格曬出好幾張出遊照，只見她和早見優在「禁止進入」的告示牌前，並肩走在鐵道中，兩人面露燦笑、舉起手，藏不住興奮之情，她更發文說：「那個瞬間，平交道響起警鈴聲，兩人慌張逃走了。」

照片一PO出，兩人被大批網友譙翻，認為她們身為名人還做了不良示範，更有人表示她們闖入鐵道區拍攝已違反鐵路法，若意外造成電車延遲可是會被逮捕的大罪，狂轟她們沒常識。

(中時電子報)