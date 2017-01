推特總顧問指導 蔡英文推特沉寂兩年再度上線

蔡英文總統美西時間14日上午參訪推特(Twitter)總部,推特總顧問vijaya特別教蔡總統如何重啟推特舊帳號,蔡英文總統現學現賣,上飛機後約美西時間晚間6時許,隨即在推特上發了一段短文感謝推特總顧問及其團隊。讓總統沉寂兩年多的推特,再度上線。

蔡英文總統結束9天8夜的「英捷專案」,美西時間下午4時從舊金山搭乘專機返台。黃重諺指出,總統上午參訪推特(Twitter)總部,接待總統的是推特總顧問印度裔vijaya gaede。近50分鐘的參訪中,總顧問向總統介紹推特全球佈局,包括政府利用推特與手機平台使用者及人民做溝通模式,及舊金山相關科技業群聚理由,總統聽完後表示,會帶回台灣參考。

黃重諺說,總顧問也跟總統介紹,推特總部是一個很舊的傢俱倉庫,經過活化後使用成為辦公空間,接著兩人在會議室交談,總顧問向總統說明,如何利用推特擴展影響力,包括吸引更多追隨者,並指各國政治及各領域領袖利用推特作為溝通平台,總統正推新南向政策中的國家如印尼、菲律賓等,都有用推特,這次總統出訪的 4個邦交國總統,也都有推特帳號,宏都拉斯總統這次就特別在推特上發歡迎蔡總統造訪的訊息。

由於蔡總統的推特帳號在2013年已經申請,最後一次使用是在2014年,黃重諺說,總顧問特別教總統如何開啟帳號,包括上傳還有照片等。美西時間六時許,總統也發了一則推特,內容則是「Had a great visit to @Twitter HQ today.Thank you to@Vijaya and team for showing us around!」

蔡英文總統拜訪推特公司時,在「奧斯卡 史上最大咖自拍照」畫像前合影留念,留下有趣的畫面。

蔡總統隨後到「亞洲.矽谷」計畫執行中心矽谷辦公室參加開幕酒會,此活動約有200位來賓參加,包括Plug&Play執行長 Saeed amidi,這是美國最早設立的創業加速器單位,還有Sri史丹佛的研究機構前總裁克爾卡森,其也是台灣前行政院科技顧問及台籍博士邱俊智,此外,出席還有天使基金等創投知名人士、新創團體及組織、工商團體代表,包括康寧公司資深主管、資深院士王佑曾。

黃重諺指出,總統致詞時表示,「亞洲.矽谷」設立計畫執行中心是希望能連結矽谷科技公司、研究單位及各種科技社團,未來把「亞洲.矽谷」的技術、人才、資金等串聯成一個高度的價值鏈,這辦公室設立有掌握最前瞻技、人才培育及整合外貿協會、北美公司及台矽谷基金等國內本來就設立的機構,充分運用人才並培養能力的三大意義。

