蔡英文與賈德納通電 賈德納指美國準國務卿同意重申對台六保證

總統蔡英文美西時間14日下午離開舊金山前與美國國務院等政壇人士通電話。總統府發言人黃重諺轉述，總統與美國參議院亞太安全委員會主席賈德納通電時，特別感謝賈德納對台灣支持，也邀請賈德納再來台訪問。賈德納表示，日前他在美國新任國務卿聽證會中，向未來準國務卿提出，必須重申台灣關係法及對台灣的六項保證，並重視在此基礎上深化與台灣關係，會中也得到正面回應。

此外，總統蔡英文於美西時間14日中午在下榻Hyatt Regency飯店舉行僑宴，由於早上全美中國和平統一促進會聯合會等團體到飯店抗議，與支持蔡英文總統的台僑狹道互嗆。午宴時，美國在台協會主席莫健致詞時以此例子表示，剛好凸顯台灣及美國共同價值，就是民主。

這次前往抗議的有全美中國和平統一促進會聯合會、美洲中國統一促進會聯合總會等單位，在飯店對面人行道以「反對台獨、人人有責；中國統一、亞太安全」嗆蔡英文總統，並高舉五星旗，大喊「一個中國，One China，反對台獨」；另一群支持中華民國的台僑，則高喊 「一個台灣，支持民主自由！」互嗆。

總統府發言人黃重諺轉述，總統這次來到舊金山參加兩項戶外活動，舊金山市府警方出動60部警用車輛，50部重機、10部巡邏車，根據舊金山警方說法，這是有史以來是舊金山最大陣仗歡迎外賓。

黃重諺說，莫健在午宴中演講時，特別引用「有朋自遠方來，不亦樂乎」這段話說，莫健認為，這段話有兩個意義，台美是非常堅定的夥伴，他跟蔡總統是老朋友。

黃重諺轉述，因為飯店前剛好有一些來自中國與泛藍團體的社團舉辦陳抗活動，莫健演講時則以此例子說，剛好凸顯台灣及美國共同價值，就是民主，我們通常都會正面看待每一種不同的聲音，也讓民主對我們來說難能可貴。

黃重諺表示， 總統赴機場前在飯店與美國幾位友人電話交談，除了去年六月與軍委會主席馬侃一起到台灣訪問的參議院亞太安全委員會主席賈德納，其他基於跟美方默契及尊重美國這些朋友，不轉述其內容。

(中時)