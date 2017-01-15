回應川普協商說 陸外交部：一中沒得談

新華社報導，針對美國候任總統川普接受專訪時提出，一個中國政策在談判之列，對此中國外交部發言人陸慷昨（14）日回應，一個中國原則是中美關係的政治基礎，是不可以談判的。

陸慷強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，這是國際公認的事實，任何人都無法改變。

陸慷表示，我們敦促美國有關方面認清台灣問題的高度敏感性，恪守美國兩黨歷屆政府作出的承諾，即奉行一個中國政策、遵守中美三個聯合公報原則。

陸慷指出，美國應該妥善處理台灣問題，以免影響中美關係健康，和兩國重要領域的合作。

(工商)