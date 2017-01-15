打擊非法飆車　金山警強力取締

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金山警方即日起部屬警力強勢取締非法飆車競速、噪音，還給居民安全道路。（李其樺翻攝）

台2線十八王公橋日前遭人違法競速車，並po網炫耀，警方事後依法取締，警方為遏止飆車歪風，部屬警力強勢取締危險駕車及改裝車，打擊非法飆車歪風，還給居民道路安全。

金山警分局表示，即日起對北海岸金山中角、環金超商、石門十八王公橋等夜遊車量聚集處，部署強勢警力攔查、取締，並設置移動式測速照相取締超速車輛，有效防制飆車競速，降低意外事故發生。

每逢假日金山分局將不定時會同監理、環保機關人員，針對違規改裝及高噪音違規車輛進行取締工作，去年金山警取締危險駕車行為26件、噪音車輛49件、違法改裝車輛392件，有效打擊危險駕車、改裝車噪音。

警方表示，非法飆車最重可處3萬元至9萬元罰鍰，並同時吊銷駕照及吊扣牌照，呼籲青少年勿仿效電影、動漫飆車行為，保障生命財產安全。

(中時)